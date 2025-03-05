В Совфеде назвали удачной обложку известного французского журнала с гробами на парашютах

Сенатор Пушков назвал удачной обложку Charlie Hebdo с гробами солдат из Франции

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал единственную удачную обложку французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор назвал удачной обложку издания, на которой изображены спускающиеся на парашютах гробы французских солдат. В подписи к иллюстрации объяснялось, что так будет выглядеть новая форма военнослужащих, отправленных на Украину.

Пушков подчеркнул, что обложка журнала, вышедшего в 2024 году, остается актуальной.

Ранее Пушков прокомментировал статью журнала The Financial Times о последствиях приостановки военной помощи США Украине. Он заявил, что в этом случае Украина может стать для Европы, оказывающей поддержку стране, собственным Вьетнамом. Сенатор назвал такое положение дел для региона «украинской ловушкой».