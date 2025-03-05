Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 5 марта 2025Мир

Верховный суд США отклонил просьбу Трампа

AP: Верховный суд США отклонил запрос Трампа о приостановке иностранной помощи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Верховный суд США отклонил запрос администрации американского лидера Дональда Трампа о приостановке выплат иностранной помощи на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Расколовшийся во мнении Верховный суд США отказался разрешить администрации президента Трампа приостановить выплаты иностранным гуманитарным организациям за работу, которую они уже выполнили для правительства», — передает агентство.

Отмечается, что суд большинством голосов оставил в силе постановление окружного судьи Амира Али, в котором он призвал американскую администрацию «незамедлительно» выделить финансирование подрядчикам и получателям грантов от Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента за их проделанную работу.

27 февраля Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации Трампа о переносе крайнего срока размораживания иностранной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские чиновники провели тайные переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Что они обсудили?

      Военный расправился с попутчиком и водителем в российском регионе в первый день отпуска

      Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

      Подозреваемого в избиении волонтера СВО из-за буквы Z на авто задержали

      На Украине не выплатили «национальный кешбэк»

      Беременная Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой

      Теннисистка Соболенко назвала любимый способ расслабиться

      Одна страна ЕС захотела отправить свои войска на Украину

      В российском регионе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога

      В Чехии раскрыли причину прекращения поставок российской нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше