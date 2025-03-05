Верховный суд США отклонил просьбу Трампа

AP: Верховный суд США отклонил запрос Трампа о приостановке иностранной помощи

Верховный суд США отклонил запрос администрации американского лидера Дональда Трампа о приостановке выплат иностранной помощи на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Расколовшийся во мнении Верховный суд США отказался разрешить администрации президента Трампа приостановить выплаты иностранным гуманитарным организациям за работу, которую они уже выполнили для правительства», — передает агентство.

Отмечается, что суд большинством голосов оставил в силе постановление окружного судьи Амира Али, в котором он призвал американскую администрацию «незамедлительно» выделить финансирование подрядчикам и получателям грантов от Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента за их проделанную работу.

27 февраля Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации Трампа о переносе крайнего срока размораживания иностранной помощи.