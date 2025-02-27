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09:52, 27 февраля 2025Мир

Верховный суд США пошел Трампу на уступку

WSJ: Верховный суд США дал отсрочку Трампу по делу о выплате иностранной помощи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации американского президента Дональда Трампа о переносе крайнего срока размораживания иностранной помощи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Председатель Верховного суда США Джон Робертс временно приостановил исполнение требования федерального судьи о возобновлении администрацией Трампа выплат иностранной помощи на сумму около двух миллиардов долларов до следующей недели (...). Его распоряжение не разрешает спор, но дает вышестоящей судебной инстанции время рассмотреть заявление администрации о том, что нижестоящий суд превысил свои полномочия», — передает издание.

Ранее федеральный судья обязал администрацию президента США разморозить иностранную помощь в течение двух дней. Отмечается, что в середине февраля суд уже давал указания администрации Трампа возобновить выплаты, однако никаких действий за этим не последовало.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трампа «затаскали по судам», пытались выставить в роли преступника, но обвинения в его адрес не подтвердились.

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