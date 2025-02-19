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17:30, 19 февраля 2025Мир

Путин рассказал о затасканном по судам Трампе

Путин: Трампа затаскали по судам, но обвинения не подтвердились
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президента США Дональда Трампа «затаскали по судам», пытались выставить в роли преступника, но обвинения в его адрес не подтвердились. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Трампа в свое время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с Россией и что наша страна якобы вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый раз. Там собрали команду, по судам его затаскали, создали даже специальную комиссию в Конгрессе США, но ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, потому что всего этого никогда не было», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции Трампа на хамство европейских союзников США. Он отметил, что американский лидер ведет себя достаточно интеллигентно в их отношении.

Кроме того, президент России заявил, что с удовольствием встретится с главой Белого дома, но для этого требуется тщательная подготовка.

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