Путин рассказал о затасканном по судам Трампе

Путин: Трампа затаскали по судам, но обвинения не подтвердились

Президента США Дональда Трампа «затаскали по судам», пытались выставить в роли преступника, но обвинения в его адрес не подтвердились. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Трампа в свое время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с Россией и что наша страна якобы вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый раз. Там собрали команду, по судам его затаскали, создали даже специальную комиссию в Конгрессе США, но ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, потому что всего этого никогда не было», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции Трампа на хамство европейских союзников США. Он отметил, что американский лидер ведет себя достаточно интеллигентно в их отношении.

Кроме того, президент России заявил, что с удовольствием встретится с главой Белого дома, но для этого требуется тщательная подготовка.