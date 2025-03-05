Влияние трагедии в «Крокусе» на успех группы «Пикник» оценили

Продюсер Дворцов: Группа «Пикник» просит 3 миллиона рублей за выступление

После трагедии в «Крокус Сити Холле» расценки на выступление рок-группы «Пикник» выросли в два раза. О влиянии случившегося на успех коллектива сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По слова медиаменеджера, музыкальный коллектив просит за выступление около 3 миллионов рублей. «На них спрос немного больше стал, чем прежде», — отметил продюсер.

Ранее был раскрыт гонорар певца Максима Леонидова, который в 2022 году высказался против проведения специальной военной операции и объявил о переезде в Израиль, он также публиковал в соцсетях песни на украинском языке.