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11:12, 5 марта 2025Культура

Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

Продюсер Дворцов: Осудивший СВО Максим Леонидов получает 3 млн рублей за концерт
Ольга Коровина

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Максим Леонидов получает до трех миллионов рублей за выступление. Об этом сообщает сайт «Страсти».

В 2022 году Леонидов высказался против проведения специальной военной операции (СВО) и объявил о переезде в Израиль, а также публиковал в соцсетях песни на украинском языке. Однако в 2023-м стало известно, что музыкант вернулся в Россию.

По словам Дворцова, Леонидова стали реже приглашать на корпоративы, а сам артист предпочитает не появляться в медиа. «Он дает концерты, но чуть меньше, чем раньше. Гонорары были от 500 тысяч до трех миллионов рублей за выступление», — рассказал продюсер.

Ранее сообщалось, что российский певец Алексей Воробьев заработает на своем концерте более 6,4 миллиона рублей.

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