Раскрыт гонорар Воробьева за концерт

«Звездач»: Певец Воробьев заработает на своем концерте более 6,4 миллиона рублей

Российский певец Алексей Воробьев заработает на своем концерте более 6,4 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что мероприятие должно состояться в четверг, 6 марта, в преддверии Международного женского дня. Стоимость билетов варьируется от 2000 до 10 тысяч рублей. «Всего за концерт Воробьев заработает более 6 миллионов 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Алексей Воробьев обратился к хейтерам после скандальных заявлений о женщинах и макияже. Певец заявил, что после негативной реакции на его слова только укрепился в своем мнении, а девушки, которые начали ему писать, просто подтвердили его теорию.