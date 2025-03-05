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18:58, 5 марта 2025Силовые структуры

Военный расправился с попутчиком и водителем в российском регионе в первый день отпуска

Совершивший двойное убийство в Рязанской области военный задержан
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Правоохранители задержали военнослужащего, который совершил двойную расправу на трассе М-5 МоскваЧелябинск в Рязанской области. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, злоумышленник — 46-летний военный. В первый день отпуска он ехал на автомобиле марки «Лада-Гранта» в качестве пассажира. В какой-то момент он поссорился с попутчиком и водителем, а затем выхватил нож и напал на мужчин. Расправившись с ними, он выбросил их тела из машины и поехал дальше. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По информации канала, вечером 4 марта на обочине трассы М-5 Москва — Челябинск в Рязанской области были найдены двое мужчин с колото-резанными ранениями головы и шеи.

Ранее сообщалось, что в Перми задержали подозреваемого в совершении двойной расправы.

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