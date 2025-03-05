Второй БПЛА за час сбили над российским регионом

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Второй за час украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку атаки на российский регион 5 марта около 19:05 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей произошедшего не приводится.

Минобороны России ранее сообщало, что 5 марта около 18:15 российские военнослужащие уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА. Помимо того, еще один дрон удалось сбить над акваторией Черного моря, добавили в оборонном ведомстве.