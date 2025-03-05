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20:17, 5 марта 2025Россия

Второй БПЛА за час сбили над российским регионом

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Второй за час украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку атаки на российский регион 5 марта около 19:05 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей произошедшего не приводится.

Минобороны России ранее сообщало, что 5 марта около 18:15 российские военнослужащие уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА. Помимо того, еще один дрон удалось сбить над акваторией Черного моря, добавили в оборонном ведомстве.

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