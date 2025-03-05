Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону

Премьер Японии Исиба: Токио будет самостоятельно определять расходы на оборону

Япония будет самостоятельно определять расходы на оборону без учета требований других стран. Об этом заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба, передает РИА Новости.

«Япония будет сама определять ее оборонные расходы. Это не должно определяться по указке других стран», — высказался японский премьер.

Исиба ответил в ходе заседания бюджетного комитета на призыв кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби увеличить военные расходы Японии до трех процентов от ВВП. По его словам, Токио будет самостоятельно устанавливать уровень расходов.

Ранее министр иностранных дел Японии Такэси Ивая оценил инициативу США по Украине. По его словам, действия Вашингтона вывели процесс урегулирования конфликта из тупика.