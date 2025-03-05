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11:07, 5 марта 2025Мир

Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону

Премьер Японии Исиба: Токио будет самостоятельно определять расходы на оборону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Япония будет самостоятельно определять расходы на оборону без учета требований других стран. Об этом заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба, передает РИА Новости.

«Япония будет сама определять ее оборонные расходы. Это не должно определяться по указке других стран», — высказался японский премьер.

Исиба ответил в ходе заседания бюджетного комитета на призыв кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби увеличить военные расходы Японии до трех процентов от ВВП. По его словам, Токио будет самостоятельно устанавливать уровень расходов.

Ранее министр иностранных дел Японии Такэси Ивая оценил инициативу США по Украине. По его словам, действия Вашингтона вывели процесс урегулирования конфликта из тупика.

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