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12:48, 5 марта 2025Культура

Лоза отказался поддерживать Буйнова после ДТП с пенсионеркой

Певец Юрий Лоза отказался считать артиста Александра Буйнова другом на фоне ДТП
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза отказался поддерживать исполнителя Александра Буйнова после ДТП с пенсионеркой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Музыкант рассказал, что ему предложили поучаствовать в программе, посвященной аварии. Лоза отметил, что «не владел информацией» о произошедшем. «Мне объяснили, что певец сбил женщину на пешеходном переходе, из машины не вышел, скорую не вызвал, дождался приезда полиции, подписал протоколы и отправился домой», — написал он.

Лоза отметил, что удивился тому, что его пригласили на ток-шоу. «Мне сказали, что хотят, чтобы я приехал и "поддержал друга". Я отказался, потому что с Буйновым мы не друзья, а всего лишь коллеги по цеху», — заявил певец.

Он также подчеркнул, что в данной ситуации «скорее бы поддержал пострадавшую», указав на то, что не тормозить перед пешеходным переходом — это нарушение. «А уж нежелание поинтересоваться здоровьем лежащего на дороге человека, которого сбил, — для этого должны быть очень уж веские основания», — заключил музыкант.

Ранее сообщалось, что пенсионерка, которую на пешеходном переходе в Подмосковье сбил Александр Буйнов, может рассчитывать на компенсацию морального вреда. Инцидент произошел вечером 26 февраля.

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