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12:44, 5 марта 2025Силовые структуры

Заммэра российского города задержали по подозрению во взятке

В Челябинской области замглавы Троицка Андреева задержали за взятку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинской области задержали заместителя главы Троицка по делу о махинациях с назначением администратора парка культуры и отдыха имени Томина. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Андрее Андрееве, уточняет 74.ru. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Чиновник подозревается по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, с 5 по 13 августа 2024 года он, будучи исполняющим обязанности главы города, получил вознаграждение от местного жителя. Последний планировал занять должность администратора парка культуры и отдыха.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур пришли в администрацию Троицка. В мэрии проводится выемка документов, связанных с периодом работы одного из исполняющих обязанности главы города.

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