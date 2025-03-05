Завершено расследование дела против расправившегося со скейтером в Москве мужчины

В Москве убийце скейтера Демину грозит пожизненный срок

В Москве завершено расследование дела против Андрея Демина, обвиняемого в расправе над скейтером Константином Балишанским. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, дело передано прокурору. Демина обвиняют по четырем статьям УК РФ. Он может получить пожизненный срок.

6 июня от рук Андрея Демина пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. Преступник подкараулил его у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в Балишанского, затем догнал его и добил контрольным выстрелом.