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16:44, 5 марта 2025Силовые структуры

Завершено расследование дела против расправившегося со скейтером в Москве мужчины

В Москве убийце скейтера Демину грозит пожизненный срок
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве завершено расследование дела против Андрея Демина, обвиняемого в расправе над скейтером Константином Балишанским. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, дело передано прокурору. Демина обвиняют по четырем статьям УК РФ. Он может получить пожизненный срок.

6 июня от рук Андрея Демина пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. Преступник подкараулил его у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в Балишанского, затем догнал его и добил контрольным выстрелом.

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