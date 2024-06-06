Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

Baza: на западе Москвы киллер застрелил 34-летнего скейтера «NikeSB Россия»

В результате заказного убийства на западе Москвы погиб 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. Его личность раскрыла Baza.

В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». По данным Telegram-канала Shot, мужчина работал системным администратором в московской компании, которая сдает в аренду аппаратуру связи.

Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

В МВД назвали преступление заказным. В Москве объявлен план «Перехват». Ведется поиск преступника.