Застреленный в Москве оказался сыном главы крупной мультимедийной компании

В Москве киллер застрелил сына главы компании Mediasystem Group Балишанского

Начало событий в новости Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

Погибший в результате заказного убийства на западе Москвы 34-летний Константин Балишанский был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Компания Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами. В ней также трудился погибший.

В 2006 году Константин стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». В последнее время он работал системным администратором.

Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

В МВД назвали преступление заказным. В Москве объявлен план «Перехват». Ведется поиск преступника.