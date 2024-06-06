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12:19, 6 июня 2024Силовые структуры

Застреленный в Москве оказался сыном главы крупной мультимедийной компании

В Москве киллер застрелил сына главы компании Mediasystem Group Балишанского
Начало событий в новости Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Погибший в результате заказного убийства на западе Москвы 34-летний Константин Балишанский был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Компания Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами. В ней также трудился погибший.

В 2006 году Константин стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». В последнее время он работал системным администратором.

Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

В МВД назвали преступление заказным. В Москве объявлен план «Перехват». Ведется поиск преступника.

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      Любовь Ширижик
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