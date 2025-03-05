Зеленский заявил о подготовке к саммиту ЕС

Зеленский: Украина готовится к саммиту ЕС в Брюсселе

Украина готовится к саммиту Европейского союза (ЕС), который пройдет в Брюсселе 6 марта. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении, видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Мы готовимся к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе. Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события», — заявил президент.

По информации украинского издания «Общественное», Зеленский лично примет участие в специальном заседании ЕС. Как уточнил источник в Офисе президента Украины, политик подключится к мероприятию в режиме видеоконференции.

В рамках вечернего обращения Зеленский также рассказал, что делегации Киева и Вашингтона начали работать над подготовкой встречи для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что первые результаты по данному вопросу будут уже на следующей неделе.