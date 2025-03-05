Зеленский заявил о подготовке встречи делегаций Украины и США

Зеленский: Команды Украины и США начали работать над встречей

Делегации Киева и Вашингтона могут встретиться для обсуждения урегулирования конфликта на Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил Владимир Зеленский в рамках вечернего обращения в Telegram.

«Сегодня команды Украины и США начали работать над встречей. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», — рассказал украинский лидер.

Вечером 5 марта советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что Украина и США обсудили дату и место переговоров с Россией. По его словам, двусторонний телефонный разговор провели глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Позднее Ермак анонсировал встречу переговорных групп США и Украины. Он уточнил, что она должна состояться «в самом скором времени».