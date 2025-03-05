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20:05, 5 марта 2025Бывший СССР

Ермак анонсировал встречу с США в самом скором времени

Ермак: Переговорные группы США и Украины встретятся в самом скором времени
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Переговорные группы США и Украины встретятся в «самом скором времени». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам телефонного разговора с советником американского лидера по национальной безопасности Майком Уолтцем, передает «Политика страны» в своем Telegram-канале.

«Обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — отметил политик.

Кроме того, Ермак добавил, что украинская и американская стороны обсуждают детали достижения «справедливого мира». Что подразумевается под этой формулировкой, глава офиса президента не раскрыл.

Ранее советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США обсуждают с Украиной время и место будущей встречи для проведения двусторонних переговоров. Он также подчеркнул, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность подписания сделки о редкоземельных металлах и работают над ростом взаимного доверия в отношениях.

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