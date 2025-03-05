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18:44, 5 марта 2025Бывший СССР

Украина и США обсудили дату и место переговоров с Россией

Ермак и советник Трампа Уолтц обсудили дату переговоров с РФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник Майк Уолтц обсудили дату и место переговоров с Россией. Об этом сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин, передает издание «Страна».

Сообщается, что представители Киева и Вашингтона провели двухсторонний телефонный разговор. В процессе диалога они обсудили когда пройдут переговоры с Москвой и где.

О других подробностях не сообщается.

До этого в Вашингтоне сообщали, что США договаривается с Украиной о времени и месте встречи делегаций двух стран без России. «Мы [с Украиной] говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров (...) Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — заявил советник Трампа Майк Уолтц

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