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12:19, 6 марта 2025Путешествия

17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком и патронами

В аэропорту Австралии 17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком
Алина Черненко

Фото: Thanakorn.P / Shutterstock / Fotodom  

В австралийском городе Мельбурн 17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком и патронами. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 6 марта, в аэропорту Авалон. Полиция получила сообщение о том, что на борт лайнера Jetstar со 160 пассажирами зашел юный австралиец с огнестрельным оружием. Попутчикам удалось скрутить злоумышленника, прижать его к полу и удерживать в таком положении до приезда стражей правопорядка.

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Позже выяснилось, что молодой человек надел светоотражающую одежду рабочего по техническому обслуживанию и проник на территорию аэропорта через дыру в ограждении. Затем он поднялся по трапу и вошел в салон.

«Без сомнения, это был ужасный опыт для пассажиров самолета, и полиция Виктории высоко оценивает храбрость людей, которые смогли задержать этого молодого человека», — подчеркнул суперинтендант полиции Майкл Рид.

Ранее американка тайно провезла в багаже в Австралию золотой пистолет и угодила в тюрьму на год. Таможенники в аэропорту Сиднея обнаружили в чемодане женщины огнестрельное оружие из драгоценного металла стоимостью примерно 298 тысяч рублей.

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