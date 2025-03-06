17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком и патронами

В аэропорту Австралии 17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком

В австралийском городе Мельбурн 17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком и патронами. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 6 марта, в аэропорту Авалон. Полиция получила сообщение о том, что на борт лайнера Jetstar со 160 пассажирами зашел юный австралиец с огнестрельным оружием. Попутчикам удалось скрутить злоумышленника, прижать его к полу и удерживать в таком положении до приезда стражей правопорядка.

Позже выяснилось, что молодой человек надел светоотражающую одежду рабочего по техническому обслуживанию и проник на территорию аэропорта через дыру в ограждении. Затем он поднялся по трапу и вошел в салон.

«Без сомнения, это был ужасный опыт для пассажиров самолета, и полиция Виктории высоко оценивает храбрость людей, которые смогли задержать этого молодого человека», — подчеркнул суперинтендант полиции Майкл Рид.

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