Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:47, 6 марта 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в купальнике

Российская актриса Наталья Рудова показала фигуру в коричневом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед камерой, выходя из бассейна в раздельном купальнике коричневого цвета, который состоял из бюстгальтера и плавок. При этом знаменитость продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В феврале Наталья Рудова снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Она разместила ролик, в котором предстала в красном обтягивающем наряде на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он исчезнет навсегда в мае 2027 года». Макрон назвал Россию угрозой для Европы. Что на это ему ответили в Москве?

      Продажи алкоголя в одном из российских регионов рухнули

      Путин назначил посла России в США

      Опубликовано видео взятия в плен бойцов ВСУ в Курской области российскими военными

      В ВСУ признали утрату инициативы на поле боя на фоне остановки помощи США

      В НАТО назвали потенциальные места утечек разведданных

      Сын Трампа назвал Зеленского психопатом и сразу удалил пост

      В Армении сообщили о готовности Пашиняна «кинуться в объятья России»

      Глава Минспорта и ОКР пообещал заступаться за получивших нейтральный статус россиян

      ФСБ раскрыла способ украинских силовиков получить данные российских школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше