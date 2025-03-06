41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в купальнике

Российская актриса Наталья Рудова показала фигуру в коричневом купальнике

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед камерой, выходя из бассейна в раздельном купальнике коричневого цвета, который состоял из бюстгальтера и плавок. При этом знаменитость продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В феврале Наталья Рудова снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Она разместила ролик, в котором предстала в красном обтягивающем наряде на тонких бретелях и с глубоким декольте.

