Александра Бортич вышла в свет в наряде с разрезом экстремальной длины

Актриса Бортич появилась на премьере в юбке с разрезом экстремальной длины

Российская актриса Александра Бортич появилась на премьере фильма «Между нами химия» в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Peopletalk.

30-летняя звезда телесериала «Фишер» вышла в свет в наряде, состоящем из удлиненного черного пиджака с глубоким декольте и прозрачной юбки с разрезом экстремальной длины. Помимо этого, артистка надела капроновые колготки и лаковые туфли на высоком каблуке. Вдобавок стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос.

В феврале Александра Бортич снялась в откровенном образе. Знаменитость показала фото, на котором позировала в ярко-розовом слитном купальнике, надетом поверх фиолетовых лосин.