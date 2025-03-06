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15:51, 6 марта 2025Экономика

На Австралию обрушится небывалый за последние полвека циклон

CNN: Циклон «Альфред» надвигается на восточное побережье Австралии
Виктория Клабукова

Фото: AAP Image / Jason O'Brien / Reuters

Небывалый за последние полвека циклон надвигается на восточное побережье Австралии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Непогода, как ожидается, ударит по побережью Квинсленда и Нового Южного Уэльса вечером в пятницу, 7 марта, или утром субботы, 8-го числа. Тропическому циклону присвоили имя «Альфред», и, по прогнозам синоптиков, он достигнет первой категории. Скорость ветра может составить около 28 метров в секунду. В данный момент ураган движется в направлении города Брисбен с населением в 2,5 миллиона человек и заметно замедлился. Это представляет дополнительную опасность — в результате интенсивность циклона может лишь возрасти, предупредил премьер-министр страны Энтони Албанезе.

Вихрь уже вызвал рекордные волны в 12,3 метра на Золотом побережье, популярном среди туристов. На севере штата Новый Южный Уэльс из-за усилившегося ветра без света остались 4 тысячи домохозяйств. На фоне ливней реки стали выходить из берегов. Некоторым населенным пунктам, располагающимся в низинах, угрожает наводнение. Существует опасность штормовых нагонов и береговой эрозии.

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В последний раз подобная буря обрушилась на Австралию больше пятидесяти лет назад. Циклон под названием «Зои» в 1974 году вызвал сильные наводнения в районе Северных рек. Последние десять лет штат Новый Южный Уэльс страдает от сильных наводнений, поэтому новые разрушения рискуют нанести непоправимый ущерб региону. «Мы знаем, что после пережитых травм, разрушительных наводнений 2017 года и, конечно, 2022 года в обществе царят тревога и ужас», — заявила министр по делам Северного побережья Роуз Джексон.

В частности, в Брисбене, по оценкам мэрии, от штормовых нагонов и ливней могут пострадать порядка 20 тысяч объектов недвижимости. В ожидании непогоды горожане запасаются провиантом и водой. Закрываются школы и пляжи, отменены спортивные матчи. Приостановлено авиасообщение и движение общественного транспорта. Жителей уязвимых прибрежных районов призывают к эвакуации.

В конце февраля разрушительный циклон «Гаранс» накрыл французский остров Реюньон в Индийском океане. Буря лишила электричества 180 тысяч домов, многие местные жители потеряли доступ к питьевой воде.

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