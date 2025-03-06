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16:21, 6 марта 2025Бывший СССР

Белорусские пограничники задержали на границе с Латвией украинского экстремиста

В Белоруссии пограничники на границе с Латвией задержали украинского экстремиста
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Пограничный комитет Белоруссии

Белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе экстремиста из Украины, пытавшегося попасть на территорию республики из Латвии. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

«У оперативников Полоцкого погранотряда появилась информация о готовящемся нарушении белорусской границы. После того как гражданин Украины преодолел латвийский заградзабор, военнослужащие начали контролируемое сопровождение нарушителя до места встречи с его подельником», — уточнили в ведомстве.

Белорусские пограничники задержали в Янино и Новополоцке троих подельников мужчины. В погранкомитете уточнили, что украинцу ранее уже был запрещен въезд в Россию и Белоруссию как вынашивающему намерения по организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины лицу.

Ранее стало известно, что в Белоруссии экстремисты планировали захват приграничных территорий страны. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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