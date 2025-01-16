В Белоруссии рассказали о плане экстремистов по захвату приграничных территорий страны

Глава Совбеза РБ Вольфович: Экстремисты планируют захват территорий страны

Белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда «миротворческого» контингента Запада. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Республики Беларусь (РБ) Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, на Западе ведется активная подготовка боевиков для так называемой «белорусской освободительной армии». Он добавил, что в Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение», также военно-диверсионную подготовку ведут на Украине с привлечением западных спецслужб.

Он также рассказал, что украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке белорусских граждан для склонения их к противоправным действиям. По его словам, белорусам предлагается снять на камеру места дислокации подразделений вооруженных сил Белоруссии в приграничных с Украиной районах. Вольфович рассказал, что завербованные белорусские экстремисты используются спецслужбами для создания схронов с оружием и боеприпасами для совершения террористических атак на территории Белоруссии и России.

«При этом, как показывает практика, вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь. Для них наши люди — это расходный материал», — подчеркнул Вольфович.

Ранее Вольфович рассказал о возможностях ядерного оружия. Он сообщил, что с этим оружием Белоруссия будет иметь в своем распоряжении «ударный кулак», позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.

