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07:23, 6 марта 2025Россия

Беженка рассказала о немцах в военной форме в ДНР

Беженка Махатенко сообщила о присутствии немцев в военной форме в Новогродовке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

Немцы в военной форме присутствовали в Новогродовке в Донецкой народной республике (ДНР) летом 2024 года, рассказала РИА Новости беженка Елена Махатенко.

«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских», — заявила собеседница агентства.

Однако на данный момент неизвестно, были это кадровые военные бундесвера, или немецкие наемники из украинского «интернационального легиона».

«Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться», — добавила Махатенко.

Ранее беженка Елена Николаенко заявила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали уничтожить половину оставшегося населения Селидово в ДНР. По словам Николаенко, украинские военные не скрывали желания расправиться с мирными жителями, которые ждали прихода российских бойцов.

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