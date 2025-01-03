Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали уничтожить половину оставшегося населения Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявила беженка Елена Николаенко.
«Они прямо так и говорили: "Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать"», — рассказала она.
По словам Николаенко, украинские военные не скрывали желания расправиться с мирными жителями, которые ждали прихода российских бойцов.
Ранее беженка из Селидово Марина Ковалева поведала о темнокожих наемниках, которые находились летом 2024 года в населенном пункте. По словам беженки, темнокожие люди не понимали ни по-русски, ни по-украински, поэтому для общения с продавцом им пришлось использовать переводчик на телефоне.