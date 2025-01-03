Беженка рассказала об угрозах ВСУ расправиться со «ждунами» из Селидово

Беженка Николаенко заявила об угрозах ВСУ истребить половину населения Селидово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали уничтожить половину оставшегося населения Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявила беженка Елена Николаенко.

«Они прямо так и говорили: "Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать"», — рассказала она.

По словам Николаенко, украинские военные не скрывали желания расправиться с мирными жителями, которые ждали прихода российских бойцов.

Ранее беженка из Селидово Марина Ковалева поведала о темнокожих наемниках, которые находились летом 2024 года в населенном пункте. По словам беженки, темнокожие люди не понимали ни по-русски, ни по-украински, поэтому для общения с продавцом им пришлось использовать переводчик на телефоне.