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15:13, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Британское издание назвало известную телеведущую железной куклой Путина

Британское издание Daily Mail назвало ведущую Скабееву железной куклой Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известное британское издание Daily Mail назвало российскую телеведущую Ольгу Скабееву «железной куклой» президента России Владимира Путина. Материал, в котором газета дала такое определение, опубликован на ее сайте.

Издание опубликовало статью с заголовком «"Железная кукла" Путина, которая угрожала ядерной бомбардировкой Даунинг-стрит, наслаждается тем, что Трамп "не предъявляет никаких требований России" и вынуждает Киев идти на компромисс».

В статье говорится о публикации Скабеевой в Telegram, в которой она заявила, что президент США предъявил требования только президенту Украины Владимиру Зеленому и Украине, а не России.

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Так телеведущая отреагировала на публикацию главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram, в которой он призвал Россию немедленно прекратить обстрелы Украины, если Москва хочет завершения конфликта.

В одном из апрельских выпусков программы «60 секунд» в 2022 году Скабеева продемонстрировала карту, на которой было указано подлетное время ракет российского стратегического комплекса «Сармат» до европейских городов. В качестве возможных целей на карте были обозначены Лондон и Берлин. Согласно данным карты, ракета достигнет Лондона за 202 секунды.

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