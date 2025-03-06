Etoday: Число пострадавших от сброса бомбы в Южной Корее выросло до 15 человек

Число пострадавших от случайного сброса бомбы самолетом в ходе военных учений в Южной Корее выросло до 15 человек. Об этом сообщает корейская газета Etoday.

«К утру сообщалось, что в результате сброса пострадало семь человек, среди которых были местные жители и военные, получившие травмы, однако официальное число пострадавших возросло до пятнадцати человек», — отмечается в материале издания.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали в городе Пхочхон из-за попадания в жилой дом снаряда, который был выпущен во время совместных военных учений США и Южной Кореи. По данным агентства, снаряды были сброшены около 10:05 по местному времени (04:05 мск), повреждения получили семь домов, включая здание церкви.