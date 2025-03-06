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11:26, 6 марта 2025Россия

Два человека госпитализированы после взрыва в российском поселке

Под Уфой два человека попали в больницу, там взорвался самогонный аппарат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двоих человек госпитализировали после взрыва под Уфой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло в поселке Михайловка. По предварительным данным, в одном из домов взорвался самогонный аппарат. После этого начался пожар.

Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать возгорание. Помимо двоих госпитализированных, в доме находились еще три человека. Они эвакуировались самостоятельно. Получили ли они какие-либо травмы, не уточняется.

В ночь на 5 марта мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов города Белореченска Краснодарского края. Это произошло из-за утечки газа. Пострадали три человека, здание частично обрушилось. После случившегося в городе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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