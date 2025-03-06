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19:01, 6 марта 2025Россия

Двое россиян пострадали при обстреле ВСУ

Гладков: Двое жителей белгородского Шебекино пострадали при обстреле ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двое жителей города Шебекино Белгородской области пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что мужчины получили осколочные ранения и добрались до больницы самостоятельно. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

По информации Гладкова, в Шебекино оказались повреждены два МКД, 16 частных домов и административное здание. Кроме того, осколками были посечены семь автомобилей.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заверил белгородский губернатор.

Ранее Минобороны России отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ. Тогда сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

ЖЗЛ
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