Двое россиян пострадали при обстреле ВСУ

Двое жителей города Шебекино Белгородской области пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что мужчины получили осколочные ранения и добрались до больницы самостоятельно. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
По информации Гладкова, в Шебекино оказались повреждены два МКД, 16 частных домов и административное здание. Кроме того, осколками были посечены семь автомобилей.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заверил белгородский губернатор.
Ранее Минобороны России отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ. Тогда сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.