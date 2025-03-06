Двое россиян пострадали при обстреле ВСУ

Гладков: Двое жителей белгородского Шебекино пострадали при обстреле ВСУ

Двое жителей города Шебекино Белгородской области пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что мужчины получили осколочные ранения и добрались до больницы самостоятельно. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

По информации Гладкова, в Шебекино оказались повреждены два МКД, 16 частных домов и административное здание. Кроме того, осколками были посечены семь автомобилей.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заверил белгородский губернатор.

Ранее Минобороны России отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ. Тогда сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.