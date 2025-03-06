Украина попыталась ударить по России с воздуха

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины нанести удар с воздуха. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее также сообщалось о беспилотнике ВСУ, сбитом под Белгородом около 14:40 по московскому времени.

Кроме того, Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 6 марта украинского дрона в Воронежской области. Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет, однако повреждение получило одно строение.