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16:37, 6 марта 2025Россия

Украина попыталась ударить по России с воздуха

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины нанести удар с воздуха. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее также сообщалось о беспилотнике ВСУ, сбитом под Белгородом около 14:40 по московскому времени.

Кроме того, Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 6 марта украинского дрона в Воронежской области. Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет, однако повреждение получило одно строение.

ЖЗЛ
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