Джигурда назвал Пугачеву святой и попросил оставить ее в покое

Актер Никита Джигурда призвал оставить в покое певицу Аллу Пугачеву

Актер Никита Джигурда призвал россиян не осуждать певицу Аллу Пугачеву, покинувшую страну после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

Артист заявил, что уехавшие артисты стали жертвами западной пропаганды и негативно высказывались о России. Однако Пугачеву он назвал «святой» по сравнению с журналистом Александром Невзоровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России), музыкантами Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Борисом Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Оставьте бабушку в покое. Я категорически против того, чтобы Пугачеву наказывали», — добавил Джигурда.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал сумму, которую Никита Джигурда получает за выступление.