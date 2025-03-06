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15:41, 6 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Эксперт объяснил интерес украинской спецслужбы к вербовке российских детей

Профессор Манойло: Киев пытается вербовать детей в РФ для шантажа их родителей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ раскрыла подробности срыва операции Киева по вербовке российских подростков

Фото: Shutterstock / Fotodom

Украинские спецслужбы пытаются получить данные российских школьников для последующей вербовки и шантажа их родителей. Об этом в четверг, 6 марта, в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказал профессор МГУ, доктор политических наук, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук ALTER Андрей Манойло.

По словам эксперта, украинской разведке интересны школьники, поскольку они легче поддаются внушению и манипуляции, чем взрослые. Детей проще убедить поджечь релейный шкаф на железной дороге за небольшое вознаграждение.

Кроме того, отметил эксперт, вербовка школьников дает возможность получить контроль над их родителями, которые могут быть государственными служащими, военными и чиновниками различного уровня. Через ребенка можно искать разведывательные вербовочные подходы к родителям, объяснил Манойло.

«А если таких подходов найти не удастся, то всегда можно шантажировать родителей угрозой жизни и здоровья его ребенка, о котором спецслужбы противника уже все знает», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные российских школьников для их вербовки.

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