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15:21, 6 марта 2025Культура

Елена Проклова ответила на слухи о бурных вечеринках с Раисой Максимовой

Актриса Проклова опровергла слух о вакханалиях на вечеринках с Раисой Максимовой
Ольга Коровина
Елена Проклова

Елена Проклова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Елена Проклова прокомментировала слухи о «голых вечеринках» с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой. Ее слова приводит StarHit.

«У нас никогда не было вакханалий», — сообщила Проклова. По ее словам, артистки действительно проводили мероприятия после спектаклей, но на этих вечеринках не было никакого эпатажа.

За день до этого внучка Максимовой Елена Гриневич заявила, что ее бабушка и Проклова устраивали закрытые мероприятия, которые были «намного мощнее» скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. «Они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас все обсуждают. (...) Бабушка рассказывала много пикантных моментов», — добавила Гриневич.

Ранее Елена Проклова отреагировала на слова своей коллеги Татьяны Васильевой, поддержавшей голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

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