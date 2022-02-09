Проклова отреагировала на слова поддержавшей Вайнштейна Васильевой

Актриса Елена Проклова отреагировала на слова своей коллеги Татьяна Васильевой, поддержавшей голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка посчитала нетрадиционным мнение Васильевой о поступках кинематографиста. «Васильева — оригинальная женщина и актриса, которая всегда нетрадиционно решает свои роли и образы. Поэтому я думаю, что у нее и мнение такое нетрадиционное. Это принцип ее жизни и принцип подачи себя, она это всегда делает красиво», — сказала она.

Проклова не думает, что актрисы использовали Вайнштейна ради собственной выгоды. Она уверена, что они вступали в контакт «ради отношений». «Женщина, которая оскорблена, обманутыми отношениями, она, конечно, несчастна. И я думаю, что это выход большой обиды жизненной вот и все», — считает артистка.

Ранее Васильева раскритиковала актрис, которые публично заявляют о домогательствах мужчин. Она заявила, что таким образом женщины пытаются заработать.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая 2020 года уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще трех жертв, а также несовершеннолетней.