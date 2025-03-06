Эмили Ратаковски снялась в полупрозрачной юбке без нижнего белья

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде для бразильского карнавала. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь бюстгальтере и полупрозрачной мини-юбке зеленого цвета. Для своего наряда знаменитость подобрала открытые золотистые туфли с длинными завязками, а в качестве украшений выбрала массивные серьги в виде цветов. Кроме того, на размещенном фото видно, что звезда решила не надевать под одежду нижнее белье.

Поклонники оценили внешний вид Ратаковски в комментариях под постом. «Королева», «Женщина мечты», «Ты невероятно красива», «Ты прекрасна», «Какое шикарное тело», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике на пляже.