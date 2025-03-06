Франция и Великобритания захотели завершить план по Украине за несколько дней

Reuters: Франция и Великобритания хотят завершить план по Украине за пару дней

Франция и Великобритания хотят завершить свой план по Украине в течение нескольких дней, чтобы представить его президенту США Дональду Трампу, сообщает Reuters.

В материале говорится, что мирный план мог бы открыть двери для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и Трампом, хотя на данном этапе неясно, будет ли в них участвовать президент Украины Владимир Зеленский или только лидеры Великобритании и Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.