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09:53, 6 марта 2025Силовые структуры

ФСБ сорвала попытку ГУР Украины получить данные российских школьников для вербовки

ФСБ сорвала попытку Киева заполучить персональные данные школьников для вербовки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные российских школьников для их вербовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины по перехвату персональных данных школьников Москвы и Подмосковья через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций для их вербовки.

По информации правоохранителей, сотрудники ФСБ выявили факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Украинские спецслужбы получили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в военно-патриотическом диктанте. Затем они видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ нейтрализовали преступника, готовившего теракты в Москве и области.

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