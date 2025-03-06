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07:55, 6 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала члена запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР»

В Хакасии задержали участника экстремистской организации «Граждане СССР»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Республике Хакассия задержали 60-летнего жителя города Черногорск, подозреваемого пропаганде идей запрещенной в России экстремистской организации. Об этом в четверг, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении ФСБ России.

По данным следствия, российский пенсионер создал публичное сообщество в Интернете, где размещал фото и видеоматериалы, где рассказывал о нелегитимности существования России, как государства. Материалы разжигали межнациональную рознь. Он регулярно проводил личные беседы с жителями республики и продвигал идеи запрещенной в стране экстремистской организации «Граждане СССР».

Ранее в отношении другой участницы запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» из Чувашии также возбудили уголовное дело.

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