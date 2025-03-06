Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 6 марта 2025Силовые структуры

Глава российского поселка попался на взятке в виде IPhone

В Татарстане ФСБ задержала главу поселка Камские Поляны Салахутдинова за взятку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники экономической полиции МВД и оперативники ФСБ задержали главу поселка Камские Поляны Рината Салахутдинова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, чиновника уличили в получении взятки на сумму 120 тысяч рублей. Речь идет о телефоне марки IPhone, уточняет «Реальное время».

На протяжении суток в администрации поселка силовики проводили обыски. После чего на допрос увезли Салахутдинова. Ночь он провел в изоляторе временного содержания. По делу задержаны еще два человека: предполагаемые посредник и взяткодатель. Они уже признали вину.

По версии следствия, Салахутдинов получил в подарок гаджет в конце 2024 года в обмен на покровительство коммерческой организации. Он от дачи показаний отказался. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем троим фигурантам дела.

Салахутдинов возглавил администрацию Камских Полян в 2020 году.

5 марта сообщалось, что в Челябинской области задержали заместителя главы Троицка по делу о махинациях с назначением администратора парка культуры и отдыха имени Томина.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон собрался защищать Европу от России ядерным оружием. Что в мире думают о внезапном выступлении президента Франции?

    После выступления Мерца немецкие облигации пережили худший с 1990 года день

    В ВСУ предложили сделать всех украинцев военнообязанными

    Условие превращения Украины в колонию США назвали

    Нойер получил травму во время празднования гола «Баварии» в матче Лиги чемпионов

    Раскрыт способ актера сериала «Вампиры средней полосы» избежать армии

    ВСУ прикрыли американский БТР бревнами и «раскладушкой»

    Командир штурмовиков «Вагнера» анонсировал «интересные события» в Курской области

    В Киеве заявили об обсуждении с США новых поставок оружия

    Стало известно о контактах Залужного и Кличко с командой Трампа для давления на Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше