Глава российского поселка попался на взятке в виде IPhone

В Татарстане ФСБ задержала главу поселка Камские Поляны Салахутдинова за взятку

Сотрудники экономической полиции МВД и оперативники ФСБ задержали главу поселка Камские Поляны Рината Салахутдинова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, чиновника уличили в получении взятки на сумму 120 тысяч рублей. Речь идет о телефоне марки IPhone, уточняет «Реальное время».

На протяжении суток в администрации поселка силовики проводили обыски. После чего на допрос увезли Салахутдинова. Ночь он провел в изоляторе временного содержания. По делу задержаны еще два человека: предполагаемые посредник и взяткодатель. Они уже признали вину.

По версии следствия, Салахутдинов получил в подарок гаджет в конце 2024 года в обмен на покровительство коммерческой организации. Он от дачи показаний отказался. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем троим фигурантам дела.

Салахутдинов возглавил администрацию Камских Полян в 2020 году.

5 марта сообщалось, что в Челябинской области задержали заместителя главы Троицка по делу о махинациях с назначением администратора парка культуры и отдыха имени Томина.