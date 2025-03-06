Главу Южной Осетии госпитализировали с подозрением на инфаркт

Shot: Главу Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, Гаглоев почувствовал себя плохо сегодня в Цхинвале и был срочно доставлен в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. Сейчас он находится на медицинском обследовании. Канал подчеркнул, что главе республики 44 года.

17 марта 2024 года стало известно, что Москва и Цхинвал обсуждают вопрос о возможном проведении референдума. Председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов заявил, что все этапы обсуждаются в тесной координации с Российской Федерацией с учетом двусторонних отношений и договоров.