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20:11, 6 марта 2025Бывший СССР

Главу Южной Осетии госпитализировали с подозрением на инфаркт

Shot: Главу Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алан Гаглоев

Алан Гаглоев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, Гаглоев почувствовал себя плохо сегодня в Цхинвале и был срочно доставлен в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. Сейчас он находится на медицинском обследовании. Канал подчеркнул, что главе республики 44 года.

17 марта 2024 года стало известно, что Москва и Цхинвал обсуждают вопрос о возможном проведении референдума. Председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов заявил, что все этапы обсуждаются в тесной координации с Российской Федерацией с учетом двусторонних отношений и договоров.

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