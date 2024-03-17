В Южной Осетии прокомментировали решение вступить в состав России

В Южной Осетии заявили, что обсуждают с РФ вопрос вхождения в ее состав

В Южной Осетии прокомментировали решение о вхождении в состав России. Как заявил РИА Новости председатель Парламента Алан Алборов, Москва и Цхинвал обсуждают вопрос о возможном проведении референдума.

Алборов отметил, что все этапы обсуждаются в тесной координации с Российской Федерацией с учетом двусторонних отношений и договоров.

«Южная Осетия и Россия по всем договорам проводят совместную скоординированную внешнюю политику. Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли, мы это сделаем», — заключил он.

В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России.

Ранее президент Южной Осетии заявил об ощущении республики частью русского мира. Он отметил, что южную часть Осетии много раз пытались оторвать от России, но ее народ всегда вел себя однозначно в плане выбора.