Президент Южной Осетии заявил об ощущении республики частью русского мира

Президент Гаглоев: Южная Осетия ощущает себя частью русского мира

Южная Осетия ощущает себя частью русского мира и останется вместе с Россией, об этом заявил президент республики Алан Гаглоев в интервью ТАСС.

Он отметил, что южную часть Осетии много раз пытались оторвать от России, но ее народ реагировал однозначно.

«Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью русского мира», — подчеркнул Гаглоев.

Он добавил, что республика стремится к развитию и углублению отношений с Москвой, стоит будущее вместе с Российской Федерацией и воспринимает ее проблемы и успехи как свои. Этим политик объяснил массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции (СВО).

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии принесло мир на Кавказ. Он также назвал отношения России с республиками очень добрыми. По его словам, союзнические отношения продолжат развиваться.

