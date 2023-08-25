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13:04, 25 августа 2023Бывший СССР

Медведев назвал обеспечившее мир на Кавказе решение

Медведев: признание независимости Абхазии и Южной Осетии принесло мир на Кавказ

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии принесло мир на Кавказ. Так соответствующее решение Москвы охарактеризовал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с главами республик Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым, пишет РИА Новости.

В ходе беседы Медведев напомнил о приближении важной даты, 15-летия с момента признания Москвой независимости республик. «Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач», — сказал он.

Медведев также назвал отношения России с республиками «очень добрыми». По его словам, союзнические отношения продолжат развиваться.

Ранее Медведев назвал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников причиной войны в стране в 2008 году.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1992 году. Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. 11 августа на территорию вошли российские войска. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия в ответ разорвала с дипотношения с Россией.

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    Варвара Кошечкина
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