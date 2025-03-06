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20:22, 6 марта 2025Путешествия

Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет перед вылетом

Italia Vola: Грузовик с бортовым питанием врезался в самолет Latam в Милане
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет Latam Airlines в аэропорту Милана, Италия. Об этом сообщил портал Italia Vola.

5 марта Boeing 777 готовился к рейсу в Сан-Паулу, Бразилия. В этот момент с воздушным судном столкнулась машина с бортовым питанием.

В результате самолет получил сильные повреждения в нижней части фюзеляжа. Борт отстранили от эксплуатации, а рейс отменили. В результате пассажирам пришлось искать альтернативные варианты вылета.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково повредили самолет иностранной авиакомпании Uzbekistan Airways. Это произошло после посадки, во время отгона телескопического трапа.

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