Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет перед вылетом

Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет Latam Airlines в аэропорту Милана, Италия. Об этом сообщил портал Italia Vola.
5 марта Boeing 777 готовился к рейсу в Сан-Паулу, Бразилия. В этот момент с воздушным судном столкнулась машина с бортовым питанием.
В результате самолет получил сильные повреждения в нижней части фюзеляжа. Борт отстранили от эксплуатации, а рейс отменили. В результате пассажирам пришлось искать альтернативные варианты вылета.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково повредили самолет иностранной авиакомпании Uzbekistan Airways. Это произошло после посадки, во время отгона телескопического трапа.