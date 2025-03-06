Самолет иностранной авиакомпании повредили в аэропорту Москвы

Aviaincident: Самолет Uzbekistan Airways повредили трапом в аэропорту Внуково

Самолет Uzbekistan Airways повредили трапом в аэропорту Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, 5 марта Boeing 787 прибыл во Внуково из Ташкента, Узбекистан. Во время отгона телескопического трапа от лайнера наземные службы авиагавани оставили на нем повреждения.

На самолете иностранной авиакомпании обнаружили вмятину и царапину. Отмечается, что сейчас проводится оценка состояния воздушного судна. Неясно, вернули ли его в эксплуатацию.

Ранее российский пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту самолета. Это произошло на рейсе из Дели, Индия, в Москву. По прибытии самолет отогнали на отдаленную стоянку, а больного пассажира госпитализировали.