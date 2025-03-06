Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:24, 6 марта 2025Путешествия

Самолет иностранной авиакомпании повредили в аэропорту Москвы

Aviaincident: Самолет Uzbekistan Airways повредили трапом в аэропорту Внуково
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самолет Uzbekistan Airways повредили трапом в аэропорту Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, 5 марта Boeing 787 прибыл во Внуково из Ташкента, Узбекистан. Во время отгона телескопического трапа от лайнера наземные службы авиагавани оставили на нем повреждения.

На самолете иностранной авиакомпании обнаружили вмятину и царапину. Отмечается, что сейчас проводится оценка состояния воздушного судна. Неясно, вернули ли его в эксплуатацию.

Ранее российский пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту самолета. Это произошло на рейсе из Дели, Индия, в Москву. По прибытии самолет отогнали на отдаленную стоянку, а больного пассажира госпитализировали.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Стало известно о подготовке заявления в отношении Оксимирона в Великобританию

    Маск предрек Зеленскому поражение на выборах

    В Раде призвали провести на Украине Нюрнбергский трибунал и «демайданизацию»

    Россиянам дали советы для защиты от продающих цветы перед 8 Марта мошенников

    «Криптоцарь» Белого дома рассказал об утраченных США миллиардах долларов

    Выявлено влияние алкоголя на поведение

    Президент Польши призвал Зеленского к спокойным переговорам с США

    Сын Тарковского прокомментировал слова Андреасяна о ненависти к режиссеру

    В российском регионе рыбаки выловили в реке газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше