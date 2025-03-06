Спецпосланник США Уиткофф заявил о плане бессрочного прекращения огня на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф говорил о планах обсудить бессрочное прекращение огня на Украине. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Ранее в СМИ появились сообщения, будто дипломат утверждал о намерении достичь перемирия сроком на шесть месяцев. Выяснилось, что Уиткофф утверждал о прекращении огня как о начальном этапе перемирия.

Таким образом, отмечает издание «Страна», США, как и раньше, настаивают на полной остановке боевых действий на Украине и будут продвигать это на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.