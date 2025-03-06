Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 6 марта 2025Бывший СССР

Идею США о прекращении огня на Украине уточнили

Спецпосланник США Уиткофф заявил о плане бессрочного прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф говорил о планах обсудить бессрочное прекращение огня на Украине. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Ранее в СМИ появились сообщения, будто дипломат утверждал о намерении достичь перемирия сроком на шесть месяцев. Выяснилось, что Уиткофф утверждал о прекращении огня как о начальном этапе перемирия.

Таким образом, отмечает издание «Страна», США, как и раньше, настаивают на полной остановке боевых действий на Украине и будут продвигать это на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о «безнаказанности и вседозволенности» спецназа ВСУ в одном городе

    Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной

    Раскрыты последствия антироссийского курса Макрона

    Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия

    Папа Римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации

    Появилось видео с места смертельного ДТП в Белгородской области

    США призвали Зеленского доказать серьезность своих намерений

    Над акваторией Азовского моря сбили ударный беспилотник ВСУ

    Возможность возвращения Украиной терминалов Starlink оценили

    В Европе испугались премьера одной страны и назвали его «двойным троянским конем»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше