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12:27, 6 марта 2025Мир

Израиль объявил год войны с ХАМАС и Ираном

Новый глава генштаба ЦАХАЛ Замир объявил год войны с ХАМАС и Ираном
Семен Александров (редактор)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил год войны с ХАМАС и Ираном. Об этом он заявил высшему военному командованию, сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, необходимо сделать акцент на «концепцию победы как важной ценности», поскольку в последнее время ЦАХАЛ был сосредоточен на относительной победе или сдерживании.

Ранее Израиль нанес удары по Ливану во время похорон экс-генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Истребители ЦАХАЛ осуществили налеты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана, а также в Аль-Байсарие в Южном Ливане.

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