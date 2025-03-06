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13:13, 6 марта 2025Мир

Лавров раскрыл отношение России к отправке европейских миротворцев на Украину

Лавров: Присутствие миротворцев ЕС на Украине для РФ будет равносильно НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Присутствие «миротворцев» из стран Европейского союза (ЕС) на Украине для России будет равносильно присутствию там сил НАТО. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что Москва не видит места для компромисса в вопросе возможного размещения европейских военных контингентов на Украине. По словам Лаврова, размещение солдат ЕС на украинской территории будет означать прямую войну стран Европы против России.

«Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью, они же не скрывают для чего им это надо», — добавил дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложили план по Украине, в котором предлагается ввести «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

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